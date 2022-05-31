根據英國衛生當局發布的新指南，有猴痘症狀的人應避免與他人密切接觸，包括性行為；曾密切接觸猴痘患者的人，在必要情況下應隔離21天。

英國衛生安全局（UKHSA）與蘇格蘭、北愛爾蘭及威爾斯當局今天發布聯合建議之際，英格蘭今天爆出新增71例猴痘病例。

自5月7日以來，英國確診病例總數為179例，其中蘇格蘭4例、北愛爾蘭2例與威爾斯1例。

英國「天空新聞網」（Sky News）報導，根據這項聯合建議，猴痘患者應避免與他人密切接觸，直到病灶癒合與結痂脫落；並且務必在感染後持續8週使用保險套。

與猴痘患者有過密切接觸者也應接受風險評估，在必要情況下，可能會被告知隔離21天。

與此同時，世界衛生組織（WHO）頂尖的猴痘專家路易斯（Rosamund Lewis）博士表示，她不認為迄今在全球通報的數百起猴痘病例，會演變成另場大流行。

英國衛生安全局表示，猴痘對人類群體風險「仍然很低」，因為這種透過密切身體接觸傳播的病毒並不容易傳播。

但是專家也警告，病毒可以在床單或毛巾等表面上存活，建議民眾留心身體出現不尋常的疹子或潰瘍。

英國衛生安全局表示，特別呼籲同性戀或雙性戀男性注意症狀，因為「迄今發現的大多數病例」都屬於這一群體。

不過路易斯博士警告說，任何人都有罹患猴痘的風險，無論他們的性取向為何。（譯者：陳怡君/核稿：楊昭彥）1110531