勞動部雲嘉南分署攜手工研院合辦「產業新尖兵」計畫，幫企業培育產業重點人才！（劉秀芬攝）

勞動部「高功率光纖雷射金屬切割技術應用人才養成班」學員實際操作機台。（劉秀芬攝）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與工業技術研究院合作「產業新尖兵」計畫，協助待業青年習得專業技能，剛從台師大光電工程研究所畢業的宋易乘，有感在校學的偏理論性質，因此報名參加「高功率光纖雷射金屬切割技術應用人才養成班」，因表現優異，還未結訓已獲企業延攬。

雲嘉南分署31日於台南辦理「高功率光纖雷射金屬切割技術應用人才養成班」成果展示暨專題發表，雲嘉南分署長劉邦棟及工研院產業學院經理張榮杰、正鉑雷射總經理陳政嚴皆出席勉勵學員，14位學員中有2位未結訓已獲業界青睞，雷射大廠紛紛開出光學研發等工程師職缺，起薪3萬至5.5萬元。

1992年次的蔣信竹，南台科大企管系畢業後就一直在家中幫忙務農，因為網室結構有除鏽的問題，若是使用砂輪機的話會使火花亂竄，安全性一直讓他很困擾，偶然在網路上發現雷射切割有同樣的功效，且相對安全，引發他學習的興趣，儘管沒有相關學經歷，仍然鼓起勇氣報名參訓。

蔣信竹說，「雖然起步晚，但有政府補助訓練費用及學習獎勵金，舒緩不少經濟壓力。」學習過程中他也更加肯定未來就業方向，訓後希望可以如願投入雷射製程領域累積自我實力，找到人生第一份工作。

分署此次與工研院合作，依據雷射產業就業市場需求，規畫172小時的學科及術科實作課程，正鉑雷射公司特地拉出一條生產線，讓學員能實地操作教學，提前模擬並熟識未來就業環境及工作內容，企業也可從旁觀察選才。

劉邦棟表示，產業新尖兵計畫對象為15至29歲待業青年，勞動部除了提供最高10萬元的訓練費用補助外，參訓期間還可領取每月8000元的學習獎勵金，最高可領9萬6000元，接下來雲嘉南地區還有一系列課程，有興趣的青年朋友可上台灣就業通「產業新尖兵計畫網」查詢與報名。