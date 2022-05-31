冤冤相報何時了？一名男網友分享，前女友劈腿至今仍與小王交往，他近期重新與前女友聯繫，決定報復對方，自願成為「小王」，讓前女友的現任男友也體會被戴綠帽的心情。文章曝光引起網友直呼，這故事太曲折，看3遍才懂。

這名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》投稿，稱因前女友劈腿致兩人分手，至今1年他還是單身，近期與前女友恢復聯繫，發現對方仍跟當初劈腿的男生在一起，他基於報復心態，便選擇與前女友「復合」，自願當起第三者。

男網友說，他不在意當小王，與其單身不如多一人陪伴，等日後出現心儀的對象，再果斷與前女友分手即可，還表示，「畢竟早就不愛了」，還能透過與前女友發生性關係的行為，報復該位當初讓他戴綠帽的男子，也非壞事。

不少網友不能認同男網友的報復行動。（翻攝自臉書粉專《靠北女友my girl》）

貼文發布在網路上後，引起網友譁然，不少人回應劇情太難懂，就算看懂也不能理解原PO的三觀，還有人調侃表示，「你玩的是她的身體，你輸的是你的格局」、「你要這樣安慰自己也是可以啦」、「我看了3次才看懂，這是一個正牌男友轉職成小王的故事」、「想辦法跟那個男的在一起，讓你女朋友戴綠帽子」、「我綠帽你的綠帽」、「你那不是復合，只是交個砲友，剛好他是你前任而已XD」。