新竹市31日新增1734名確診個案，今年以來累計3萬3763名確診個案，全市確診率約為7.5％，目前累積居家照護者為9627人、居家隔離者為1808人。

市府表示，新竹市5至11歲兒童輝瑞疫苗本周再到貨8800劑，竹市大型疫苗施打站自下周一（6月6日）起將停止中正市場施打站，轉在體育館施打站（新竹市公園路295號）繼續提供5至11歲兒童輝瑞疫苗施打服務，設站時間為周一至周五上午8時至11時，下午2時至5時，請有需要之家長透過線上預約為孩子安排施打。今日晚間7時將開放6月6日施打時段預約，6月1日零點起開放7日施打時段，2日零點起開放8日，以此類推。

除上述疫苗站施打管道，市府將提早於6月10日前完成全市國小巡迴接種服務，家長可選擇配合校園集中接種期程，或於竹市「5至17歲兒童和青少年BNT」、「6至11歲莫德納」接種疫苗之指定診所預約施打。

衛生局提醒，因下周體育館疫苗施打站僅提供5至11歲兒童輝瑞疫苗，一般民眾若有接種各廠牌疫苗需求，仍可向各基層診所開診時間預約接種；另若為設籍竹市65歲以上長輩施打任一劑次疫苗，自6月1日起，即贈送500元禮券與2劑快篩試劑，請符合施打資格民眾踴躍施打疫苗，如有疑問，可電洽03-5320900諮詢。

此外，明起至6月30日，中央將免費提供0至6歲幼兒5劑家用快篩試劑，領取對象為105年1月1日（含）以後出生幼童，請家長憑健保卡至竹市82家實名制健保特約藥局領取，依身分證字號尾數單雙號分流，單號周一、三、五，雙號周二、四、六，周日皆可領取。衛生局也提醒家長，家用快篩勿使用於2歲以下幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用。