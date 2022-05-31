知名印度28歲流行歌手穆希瓦拉(Moose Wala)，29日晚間在旁遮普邦慘遭不名人士槍殺，經緊急送醫後仍宣告不治。為此，警方將槍殺事由歸咎給幫派糾紛，但穆希瓦拉家屬和歌迷懷疑不單純，要求警方徹查事件當中的所有細節。

綜合《CNN》等多家外媒報導，穆希瓦拉和兩名男性友人開車趕往村莊Jawahar Ke，途中座車遭到數發子彈掃射，其中穆希瓦拉中槍身亡，另2人身體受傷。警方在現場找到大約30發空彈殼及至少3種不同的武器，包括一把9釐米手槍。事後有1名加拿大幫派稱會負責，據此警方推測是一場幫派集團犯罪。

歌手穆希瓦拉家屬和粉絲，認為警方沒有調查清楚就輕易下定論，要求警方徹查已還事件真相；另有人聲稱，穆希瓦拉被槍殺的前一天，印度公部門以打擊特權文化為由，撤回424名官員和政界人士隨扈，穆希瓦拉也從原本4名隨扈調降為2名，案發當下身邊1個保護的人都沒有，更加令人心生懷疑。

旁遮普邦警察局長巴瓦拉(Bhawra)回應，穆希瓦拉通常可以使用4名隨扈，只是有2名已被調派至錫克教大屠殺周年紀念日。巴瓦拉說，穆希瓦拉周日當天出門時，是自己親口向警衛告訴他們不用來。

關於穆希瓦拉在印度充滿爭議，前年曾在新冠封鎖期間，於射擊場使用步槍遭到拘留，之後又在歌曲《Sanju》中宣揚暴力和槍枝文化。不過他發行的數首歌曲皆大受歡迎，在IG坐擁820萬粉絲追蹤，Youtube頻道更是創造1100萬追蹤。旁遮普邦首長也允諾，絕對會徹查此案到底，希望大家能夠保持冷靜。