宜蘭縣壯圍哈密瓜遠近馳名，是瓜界中的LV等級，適逢採收期，但受5月中旬霪雨影響，造成哈密瓜植株受損、葉面枯萎黃化及落果等情形。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣壯圍哈密瓜遠近馳名，是瓜界中的LV等級，適逢採收期，但受5月中旬霪雨影響，造成哈密瓜植株受損、葉面枯萎黃化及落果等情形，宜蘭縣長林姿妙昨（30日）傍晚會同相關單位前往果園關心農友受災情形，並爭取農業天然災害現金救助，以減輕農民損失及負擔。

壯圍鄉洋香瓜種植面積約23.63公頃、年產值約7100萬元，因近期連續下雨影響，使一年一期的壯圍品牌哈密瓜受到嚴重損傷。林姿妙表示，農民看天吃飯非常辛苦，為減輕農民損失及負擔，林已指示農業處盡速邀集中央單位組成勘災小組進行勘查，若符合救助標準，將啟動農業天然災害現金救助程序。

宜蘭縣政府農業處表示，依壯圍鄉公所速報資料洋香瓜被害面積約16公頃、損害率約5成，縣府已聯繫花蓮區農業改良場及農糧署東區分署宜蘭分署籌組勘災小組，安排近日會至受災田區勘災，若達農業天然災害現金救助標準，洋香瓜每公頃救助8萬元，對受災農友來說多少有點幫助。