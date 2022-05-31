行政院近日公布產業紓困與勞工紓困措施，但未提及積極回應疫情衝擊中的照顧需求，如家長與家庭照顧者的照顧崩潰、教育托育、社會工作、醫護勞動者的照顧崩潰等，婦團直呼「令人憤怒又失望」。

婦女新知表示，政府提供不給薪的「防疫照顧假」，對家庭內承擔照顧的人員來說，不只是需跟企業雇主請假，實際上更是薪資減損。家庭照顧者需兼顧工作與家庭，在收入減少與工作表現的擠壓中，就像兩面夾殺般令人窒息。

婦女新知指出，各類照顧者的照顧困境清楚地擺在眼前，但政府紓困措施就是無視照顧者的需求。產業營運受損，有政府防疫預算補貼產業，政府是否有看到勞工跟家庭的損失，所造成的生活不安與焦慮？政府單面向的補助產業，收入損失的勞工誰來救？勞工甚至在多次請假、復班又請假後，自願或非自願地離開職場，落到經濟安全邊緣。

婦女新知說，聯合國婦女署（UN Women）、國際勞工組織（ILO）、OECD等國際組織，這兩年對疫情衝擊提出的報告，早已呼籲各國政府要及早因應疫情的政策、措施及預算中對性別的衝擊，處理疫情加速惡化原本就存在的不平等。疫情不只衝擊到公衛與醫療體系，根據各種調查顯示已造成長期的經濟與社會課題。

婦女新知提及，據聯合國2020年報告顯示，女性在疫情期間比男性多付出三倍的時間在無酬照顧與家務工作。在某些國家，女性薪資比男性少了35％，性別薪資差距一直維持16％。對年齡介於25至34歲的年輕世代來說，女性比男性多出25％落入貧窮。疫情造成許多衝擊，往往都由女性來承擔災難性的後果，

婦女新知指出，政府不能把社會體系中「照顧」的國家與社會責任，推回到家庭裡面，再由女性來承擔，讓女性進入工作與照顧的困境，可能造成她們不得不離開就業市場，對性別友善的國家發展制度，才能實質改善性別不平等的擴大，新冠疫情對女性的衝擊，是全面的也是多重的，呼籲政府認真回應社會大眾對家庭照顧的需求。