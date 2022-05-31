勞工職業災害保險及保護法提供受僱自然人僱主或實際從事勞動人員，可以透過簡易加保參加「職災保險」，但如果一名勞工身兼2份以上的「實際從事勞動人員」工作，如街頭藝人及外送平台承攬外送員等，則要參加2份職災保險。

據勞保局統計，截至5月29日為止，共有2399人透過此管道完成簡便加保，其中以營建工程業、其他服務業及運輸及倉儲業較多，而多數是實際從事勞動僱主占53％，受僱於自然人則有46％。

勞動部勞保局納保組組長黃錦儀表示，自然人僱主及其受僱勞工、實際從事勞動人員等，可以透過簡便加保方式加保，而因應民眾簡便加保需求，民眾可以赴7-11、勞保局官網或職業工會投保，而效力則是從保險費繳納完成的實際時間起算，或繳費後自向後指定日期起算。

黃錦儀提醒，至於家事移工則是災保法的強制納保對象，不適用特別加保制度，勞保局也透過發展署的家事移工聘僱許可資料，主動通知移工雇主簡便加保。