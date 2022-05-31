縣府提醒民眾屆時改走其它替代路線，造成不便也請鄉親諒解。（李金生攝）

施工廠商已在各節點完成替代路線之告示牌、導引路標、照明及警示設施安置作業。（李金生攝）

環島北路一段改道路線圖之一。（縣府提供）

環島北路一段改道路線圖之二。（縣府提供）

金門主要交通幹道環島北路一段，由清雅路口至頂林路口將自6／4起至6／13封路施工，縣府提醒民眾改走其它替代路線，造成不便也請鄉親諒解。

縣府說明，這項道路工程分2階段執行，第一階段（金大路口至清雅路口）已在1月27日施作完成，緊接進行第二階段（清雅路口至頂林路口）道路封閉施工。

工務處指出，清雅路口至頂林路口全長約為520公尺，目前已完成排水溝、人行道及拓寬段路基等工項，將接續進行道路瀝青路面刨除、伸縮縫補強、道路防裂膜及瀝青混凝土鋪面舖築等作業。

因屆時該路段既有道路鋪面需全面刨除，考量施工期間路面高低不平及刨除面層易造成機車打滑等意外，影響用路人往來交通安全，故採取封路施工方式進行，時間為6月4日起至6月13日止。

縣府提醒，道路封閉期間應改道行駛，廠商已在各節點完成替代路線之告示牌、導引路標、照明及警示設施安置作業。施工期間也會持續巡查和加強維護，將可能影響降至最低，若有相關設施不完善或規畫不妥，也歡迎鄉親給予指正，縣府會立即督促施工廠商改善。