美國德州才發生小學槍擊，佛州一名10歲小五生後續威脅掃射校園。

美國德州上周才發生小學大規模槍擊血案，釀成21師生喪命，近日佛州一名10歲男童竟又向友人炫耀買了4支步槍，還預告將對自己就讀的小學進行大規模槍擊，警方獲報後立即逮捕男童。

綜合美聯社、《紐約郵報》（New York Post）報導，美國佛州利郡（Lee County）警長辦公室29日在臉書公布一段逮捕當地10歲男童馬奎茲（Daniel Isaac Marquez）的影片，指出在佛州開普科勒爾市（Cape Coral）愛國者小學（Patriot Elementary School）就讀5年級的馬奎茲已在28日被捕，他被控威脅對學校進行大規模槍擊，畫面顯示馬奎茲的雙手在背後上銬，隨後被帶上警車。

利郡警長馬賽諾（Carmine Marceno）表示，臉上還有嬰兒肥的馬奎茲傳紙條給友人，說自己有「一大筆現金」，並且已「準備好」進行大規模槍擊。馬奎茲還炫耀一張他聲稱是自己買的4支突擊步槍照片，要友人準備好迎接「水日」。水日是愛國者小學的一場活動，學生當天能參加水上活動。

據信馬奎茲還在紙條中寫道「我騙了我朋友」，紙條上還有一張從Google下載的金錢照片。

馬賽諾說辦公室28日接獲密報後就立即前往逮捕馬奎茲，「我們1秒也沒等，我們把每一個威脅當成真的一樣進行調查。」

馬奎茲的威脅似乎是一場玩笑，馬賽諾在臉書貼文中表示：「現在不是表現得像個小不良少年的時候，這不好玩。這個孩子祭出假威脅，現在他正在經歷真正的後果。」

他說：「我進行一場宣導：假威脅，真後果。我了解這個男孩只有10歲，他的大腦還沒有發育完全，他是個青少年，但我必須告訴你：當10歲孩子扣下扳機時，後果都是一樣的，不論年紀。」

他強調「我們零容忍」，懇求父母看好孩子，警民合作避免類似事件發生。

馬賽諾也警告那些想在他的轄區進行校園槍擊的人，「我們用致命武力對付致命武力」，「如果你想來殺孩子、老師、或教職員，再考慮一下，我們會馬上殺掉你。」

德州18歲青年拉莫斯（Salvador Ramos）24日槍擊自己的祖母後，前往洛伯小學（Robb Elementary School）大規模掃射，造成19名學童、2名教師喪命，這起槍擊案為美國史上死傷第二慘重的校園槍擊案。