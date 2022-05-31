基隆市教育處表示，為防制學生於校園吸食電子菸，並響應今年世界無菸日，教育處要求各校於今年5月修訂校規，100％禁止校園內攜帶及吸食電子菸。在疫情期間也不鬆懈，持續以實體或線上方式，辦理共計5場研習及宣導，除將反菸知識融入課程進行教學外，也委請議題中心學校成功國中舉辦基隆市「反菸四格漫畫比賽」，學生也拍攝反菸短片來強化反菸宣導，並投件至陽明交大「網紅就是你」參與競賽。

今年5月起，基隆市校園響應世界無菸日主題，並將新興菸品-電子菸規範納入校規中，一併禁止教職員工生攜帶與吸食。同時，即使近來疫情嚴峻，也持續以實體或線上方式，辦理2場教師增能研習及3場線上反菸宣導，並將菸害防制知識融入課程教學，在日常課程中落實。

另外，基隆市先前舉辦的「反菸四格漫畫競賽」，各校參與踴躍，最終決選出結果。榮獲特優獎的是碇內國中賴爰蓁，優等獎則是由中正國中翁瑾義獲得。佳作則是包括了成功國中柳芮渝及建德國中吳念芸。學校也將獲獎的學生作品張貼於校內公布欄及校園出入口等顯眼處，展示孩子的反菸的用心與創意。

基隆市長林右昌提醒，在疫情期間，遠距上課更需父母與學校共同重視孩子的健康行為及環境，讓孩子從小遠離危害成癮物質，共同養成良好健康習慣。教育處長杜國正則是表示，未來市府將再針對健康促進議題，規劃拍攝菸害防制數位宣導教材，讓教師能不受疫情影響，無論是線上或實體教學，皆能靈活運用數位教材影片。