無黨籍立委高金素梅10日質疑，衛福部竟編列近64億預算購買防護面罩，反而是引發「快篩之亂」的快篩試劑，竟只編列5264萬預算。衛福部部長陳時中回應，這64億包含平面口罩、N95口罩、防護面罩；高金今日（31）再度調出預算細目，64億預算包括38.9億片平面口罩、2520萬片N95口罩、價值2879萬的防護面罩，以及隔離衣與防護衣，讓她不禁質疑：「防疫前線最辛苦的醫護公衛人員，兩年來，您們是否穩定收到這些防疫物資？」

高金素梅今日在臉書發表文章《64億防護面罩，醫護人員收到了嗎？》內文指出，她5月10號質疑衛福部買了64億防護面罩，陳時中則在記者會回應她：「64億包含平面口罩、N95口罩、防護面罩。」

對此，高金素梅再度行文調細部資料，衛福部回文了，64億防護面罩內容：

*平面口罩57.5億／38.9億片

*N95口罩6.15億／2520萬片

*防護面罩2879萬／無數量

另外：

*隔離衣9.42億／1200萬件

*防護衣6.58億／200萬件

針對以上衛福部預算細目，高金素梅不禁質疑道：「防疫前線最辛苦的醫護公衛人員，兩年來，您們是否穩定收到這些防疫物資？」