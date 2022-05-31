知名起司塔PABLO「好芒」主題月起跑，並推出以每一口都吃得到芒果、層層疊疊金黃閃耀芒果山「PABLO 芒果派對起司塔」，挑戰芒果控的極限。同時因應芒果盛產季節，還推出多款「芒果系」甜點上市，包括口感嚼勁特色十足的「PABLO迷你芒果西米露起司塔」，夏日消暑飲品系列同步推出「PABLO 芒果起司聖代」，此外人氣排行榜始終居高不下的「PABLO mini 芒果口味」今年亦不缺席。

PABLO一年一度「好芒」主題月亦舉辦多項超值優惠方案：「活動一」6/1~6/15活動期間單筆消費滿300元，即可享9折優惠(限台北信義新光A8、台北南西、台中中港、高雄夢時代門市適用，不可與其他優惠併用)；「活動二」搭配台中中港門市三周年慶及高雄夢時代百貨年中慶盛會，於此兩個通路PABLO門市購買迷你起司塔任選買五送一(經典原味/巧克力/芒果/抹茶/季節)，以價低折扣。

「PABLO 芒果派對起司塔」售價528元，以奶油起司和蛋白烘焙的經典原味起司塔做為內餡基底，為營造夏日風情，烘烤後再擠上芒果卡士達鮮奶油，最後鋪上滿滿堆疊如山令人垂涎欲滴的芒果，讓整個塔面閃耀夏日金黃，芒果自然酸甜味和細緻滑口芒果卡士鮮奶油，讓每一口都能有新鮮芒果沽溜入口，同時伴隨水果湛香及清甜醇厚滋味，味蕾記憶超滿令人欲罷不能。

「PABLO迷你芒果西米露起司塔」售價90元，迷你經典原味起司塔帶出濃郁起司味，內餡以新鮮芒果丁點綴，上層鋪滿晶瑩剔透西米露，最後擠上精心調配的香濃芒果卡士達鮮奶油，酥脆塔皮加上酸甜內餡同時兼具柔滑口感，風味獨特不膩口，夏日甜點感十足。

「PABLO mini 芒果口味」售價80元，揉合濃郁芒果的芒果起司餡倒入酥脆塔皮中，烤到微焦後上頭再撒上芒果乾丁增加香氣，香濃的芒果與起司結合在口中化開，濃醇滋味讓味蕾感受到專屬的夏日熱情。「PABLO 芒果起司聖代」售價170元，以黃澄香軟的新鮮芒果為基底所製成的冰沙再淋上煉乳，擠上濃郁奶味的起司霜淇淋及灑上滿滿芒果丁，加上創意滿點的Q彈白玉湯圓，口感層次豐富。