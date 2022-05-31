兒童疫苗7大接種站。（指揮中心提供）

為方便5至11歲兒童接種疫苗，中央流行疫情指揮中心宣布明（6月1日）將於六都7地設置兒童大型接種站，與日前公布的內容相比，中央取消讓孩童隨到隨打，改採事前預約制，衛福部醫福會執行長王必勝表示，改線上預約是為避免排隊造成的群聚，但若有臨時前往接種的孩童，仍會安排接種。

兒童大型疫苗接種站明起將在台北自由廣場、新北板橋車站、桃園巨蛋體育館、桃園陸軍專科學校、台中自然科學博物館、台南市立圖書館總館、高雄展覽館7地開打，王必勝說，接種時程暫定為5至7天，每個接種站每天預計可提供2000至3000劑次接種。

指揮官陳時中說，為方便家長攜帶孩童前往接種，本次兒童大型接種站端午連假將照常開設不休息，並透露莫德納已在5月23日送交6歲以下兒童疫苗的相關技術性文件，目前正由食藥署審查中。

對於台北市長柯文哲、新北市長侯友宜抱怨中央設置大型疫苗接種站前完全沒告知，指揮官陳時中也說，若是要動用地方資源或人力，當然會跟地方先講，但有些事對地方有好處，且不需動用到地方資源，這時候就會一面做、一面說，畢竟有時候還有時效的問題。

陳時中說，但一般而言中央的動作大家都知道，「因為我們有很多都會跟衛生局聯絡，因此大家都會知道。」意指地方不太可能事前不知情。