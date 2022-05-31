大陸積極扶植國內半導體產業，前日籍紫光集團高級副總裁坂本幸雄接受《日經中文網》訪問時，強調大陸半導體實力有待加強，以龍頭中芯國際為例，最好的產品只是14奈米，而這已經是7、8年前的技術。

坂本強調，北京發展半導體產業當前的要務是研發，但肩負其大任的人才主要來自台灣，他們多半是成品良率改善等方面的人才，在研發方面缺乏經驗，是未來的一大考驗。

提到優勢部分，坂本幸雄則說，大陸半導體產業發展迅速，而且遇到突發狀況應變很快，例如大陸的存儲晶片製造商，大概能在1個月內敲定新產品的目標，同時能以5~6個人決定出方向，反觀日本，做決策會多次召開大型會議，花費時間長達1年左右。

坂本幸雄分析指出，日本政府和企業缺乏半導體的戰略，光靠台積電來設廠還不夠，呼籲企業更應該整合有優勢的領域，展開集中投資。而陸美在半導體產業對立情況下，他認為日本企業如果和大陸企業合作，充分發揮數量優勢，存在超越歐美企業的可能性。

《日經中文網》先前報導，北京政府近期積極發展功率半導體，該產品原本是日本強項，但在陸廠掀起發展熱潮下，恐壓縮日廠獲利空間，使日企未來面臨考驗。 報導稱，雖然日本三菱電機等業者，在功率半導體方面仍保有國際競爭力，但多半生產8吋晶圓，而陸廠的生產主力則為12吋晶圓，每片晶圓可生產的晶片數量，是8吋晶圓的2.25倍。

陸媒《時代周報》則報導，大陸正掀起一陣晶片行業的漲薪潮，一名資深獵頭公司員工透露，他們經手的很多晶片設計工程師和驗證工程師，年薪高達人民幣60萬至120萬元（折合約新台幣266萬至533萬元），業內跳槽人才平均調薪50％。