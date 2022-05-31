5月房市在政府重拳打炒房下，加上疫情、經濟影響，黑天鵝效應持續擴大，交易量明顯收黑。根據中信房屋統計，5月不動產交易件數6都以台南月減36.1%最多，與去年同期相比，則是高雄年減30%，南2都成交量均出現衰退。

根據中信房屋統計，5月全台不動產交易件數，較4月衰退23.9%，對比去年同期亦下滑2.3%。其中，台北市月減27.2%、新北市月減27.5%、桃園市月減21.1%、台中市月減21.2%、台南市月減36.1%、高雄市月減17.8%，以台南月減最多。

若與去年5月相比，台北市年減13.5%、新北市年增8.9%、桃園市年增19.1%、台中市年減17.6%、台南市年減9.3%、高雄市年減30%，則是高雄出現3成的大幅衰退。

房市受疫情、經濟、政策等因素影響，交易量進入度小月，連續走出量減格局。中信房屋總經理張世宗表示，5月受到國內確診人數大幅飆升的影響，不僅大幅降低民眾看屋意願、預約看屋人數呈現下滑，連帶讓帶看及買賣成交等實體活動有遞延或觀望的現象。

除了疫情風險，升息、高通膨與高房價的問題，也是讓買方裹足不前的原因，再加上目前央行對房貸族祭出選擇性信用管制政策，放款條件趨於嚴格，更打消部分購屋人的意願。種種情勢，都讓不動產交投轉為清淡。

不過中信房屋發現，雖然目前市場交易件數量減，但交易金額卻不減反增，通膨所導致的物價上漲，確實也拉抬了不動產的交易金額，而且多數是反映在土地、商用及高總價物件上。

張世宗認為，目前交易量已連續數月走低，但若6月央行升息態度轉向溫和，國內疫情也趨於和緩，那麼預估將能為6月不動產交易帶來不小的動能，上半年績效依然可期。(品觀點記者張雅雲/台南報導)