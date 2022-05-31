周二公布的一項調查資料顯示，英國商業信心在五月升高；但是在面對消費者的企業為例外，因消費者面臨生活成本升高的衝擊。

駿懋銀行(Lloyds Bank)的商業晴雨表調查從四月的33%上升到38%，為自二月俄烏戰事以來首次上升，但是仍對經濟放緩感到擔憂。

類似的調查，例如標普全球PMI指數也顯示，英國五月經濟活動急遽放緩。

駿懋對通膨壓力的調查呈現不同面貌，計畫提高價格的企業比例減少了1個百分點，來到57%。付薪的意願仍堅強，有16%比例的公司希望在未來一年將薪資提高4%或更多，以駿懋調查的標準來看，這個比例算高。

營建業和製造業的士氣有所改善，但是零售業部門的信心跌到2021年3月以來的低點，當時疫情衝擊導致所有非必要商店都關閉。

駿懋銀行經濟學家Hann-Ju Ho表示，本月商業信心有所改善，總體而言，企業似乎能夠透過漲價來重建部分利潤空間。另外由於調查普遍地回報出家庭收入縮水，零售業等面對消費者的企業沒有感受到同樣的信心提升。

駿懋銀行在5月3日至17日對1200家年銷售至少25萬英鎊(約31萬美元)的公司進行了調查。