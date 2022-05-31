星座運勢網站「星座巫師」分析，天蠍座、水瓶座、金牛座常常顯得很不合群，與大家格格不入，雖然人際關係緊張，卻也沒人敢主動招惹他們，只敢默默在背後議論紛紛。

▍1.天蠍座

天蠍座習慣與人保持距離，給人冷淡的感覺，因為他們防備心很重，需要很長的觀察時間來確認眼前的人是否值得信任，不會輕易敞開心扉，如果還沒被他們認定，根本就無法走入他們的內心世界。天蠍座很有原則，只會跟自己篩選過的人來往，如果覺得某人沒有深入認識的必要，就會讓彼此的關係停留在點頭之交，不會刻意裝出友好的樣子。雖然天蠍座比較不合群，不過因為他們很優秀，天生又具有威嚴，因此也沒人敢故意踩他們的地雷。

▍2.水瓶座

水瓶座內心有許多天馬行空的想法，又總是活在自己的世界裡，讓旁人難以融入，而且他們也從來沒有要向其他人講清楚自己的看法，喜歡一個人獨自思考，默默享受獨處的時光，他們不在乎旁人的評價，懶得去討好別人，就算遇到再大的困難，也會想靠著自己的力量克服，不輕易開口向旁人求助。雖然水瓶座看起來好像很隨和，其實深入認識後，才發現他跟每個人都很疏離，做法、想法都和其他人格格不入，給人一種難相處的印象，卻又沒人敢惹他們。

▍3.金牛座

金牛座性格比較固執，當他們認定某件事該怎麼做，或是認定怎樣才正確，就會堅持到底，無論其他人怎麼說服都沒有用，因此給人不合群的印象。金牛座不擅長社交，常常無法妥善表達內心的想法，不過他們也沒那麼重視人際關係，認為比起人脈，不如多花時間來賺錢比較實際。當金牛座的倔強脾氣爆發，也沒人敢惹他們，畢竟再怎麼勸也沒用，只會讓自己掃到颱風尾而已。