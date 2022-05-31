小環頸鴴到基隆和平島公園沙灘區產卵。（和平島公園及慢島旅提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆和平島公園使用三角錐、漂流木，讓小環頸鴴不受干擾安心孵蛋。（和平島公園及慢島旅提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆和平島公園近日發起護鳥行動，沙灘區有10平方公尺區域被使用三角錐、漂流木圍起。園方開心透露，是小環頸鴴在沙灘上產下3顆卵，希望以自然方式協助親鳥孵蛋，呼籲遊客不要靠近打擾。

負責營運和平島公園的宏岳國際協理黃偉豪表示，小環頸鴴很小隻、眼睛是金色，孵化期約21天，約3至4周可孵出幼鳥。他說，去年因新冠肺炎疫情園區停業，小環頸鴴來到沙灘區產卵，藉由沙子透水、地熱等特點孵蛋，若溫度過高，親鳥會到海邊將肚子沾濕，幫鳥蛋降溫。

黃偉豪指出，小環頸鴴先前多在岩石區孵蛋，去年首度在沙灘上產下3顆卵，最終孵出2隻幼鳥。他提及，夥伴5月26日在園區清掃時，再度發現3顆蛋，與前一年相似，經觀察得知小環頸鴴再次來到沙灘報到，欣喜若狂。

和平島公園擔心遊客遊玩時，不注意踩破鳥蛋，立即在周邊設置三角錐張貼告示，並用漂流木圍出約10平方公尺空間，讓小環頸鴴不受干擾安心孵蛋。

基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐表示，過去在鳥類圖鑑及文書上皆註明，小環頸鴴是冬候鳥，喜愛在礫石灘和沙灘產卵，主要在中南部繁殖，經觀察近幾年北部已有穩定繁殖現象，其中基隆和平島公園已連續多年成功孵化幼鳥，相信園區有足夠且安全的空間，未來有機會可以做為生態教育場域。

此外，沈錦豐說，小環頸鴴有「擬傷」行為的特性，只要發現入侵者，親鳥會假裝受傷，最明顯的方法就是將一邊翅膀垂下，如同受傷模樣，並快步遠離鳥巢，藉此吸引天敵注意，保護鳥蛋或幼鳥。