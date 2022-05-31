孟耿如19日生下女兒黃玉米，除了分享為人母的喜悅外，也透露當天生產過程，此外還在instagram限動PO出女兒正面照，直呼：「想跟她交往」，而從女兒出生到現在都沒曬過娃的黃子佼，稍早也首次曬出照片，只見女兒水汪汪大眼加上可愛笑容的模樣，立刻引起網友討論。

黃子佼在女兒出生近半個月後，在臉書首度曬娃PO出正面照，只見他興奮表示：「不忍！不忍了，曬娃囉」，照片中女兒一雙水汪汪大眼盯著鏡頭看，還露出甜美笑容，讓看的人心都融化了，眼見女兒表情手勢好豐富，更強調應該就是遺傳，接著道出曬娃原因：「玉米的臍帶掉了（圖片一那顆），這理由很充分吧」，對於自己待在房內就能看到女兒的一舉一動，讓他大讚此功能真的舒心，不過似乎擔憂狂曬女兒會造成洗版，還是忍不住詢問：「偷偷問一下大家，一天可以曬幾次」。

黃子佼在女兒出生近半個月後，首度曬娃PO出正面照。(黃子佼臉書)

對此，圈文好友及網友紛紛留言：「太可愛了，百看不膩，平安健康快樂長大」、「好可愛喔！盡量曬喔」、「不用忍啊！此時不曬更待何時！生命是美麗的，給大家美好的嚮往和力量」、「曬吧曬吧，沒有爸媽忍得住的」、「一天到晚曬個八百萬次都是剛剛好而已，自己的娃兒自己曬」。

孟耿如日前發文透露由於希望一切環節都是自然，因此選擇水中生產，沒打無痛分娩、沒打點滴等，由於僅花18分鐘就順利生產完，讓她大讚女兒是個「天使孩子」，但也透露產後的小煩惱就是「母乳過剩子」，還以故障的飲水機比喻自己「左滴右滴沿途滴滴滴」，但仍不忘開玩笑表示：「原來我也有這天，不要小看自己的潛力」。