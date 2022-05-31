近年來YouTuber職業興起，除了本土的正妹YouTuber還有許多外國國籍的，許多外國人來台灣讀書或工作，他們學習中文後，以中文來製作影片內容，和台灣的觀眾交流，不同的文化習俗和想法獲得網友喜愛，有網友列出幾位曾經在台的韓國女YouTuber，其中百萬網紅「金針菇」只排第三，讓很多人超訝異。

日前有網友在PTT表特板上以「幾個在台或曾經在台的韓國Youtuber」為題發文，文中列出多位女YouTuber，有章魚、有璟、小熙、金針菇、夏天、Judy、小賢、芒果、羊羊等人，文末提到「如果要問哪個比較兇，我不知道，自己點進去看」，這樣一盤點，就能發現許多韓國正妹在台灣都很受歡迎。

有網友認為「韓國女生Judy」比較受鄉民喜歡，因為長相精緻和身材傲人這兩點會吸引許多男性粉絲，不過走可愛風趣路線的「金針菇」頻道內容有趣，粉絲男女通殺，而且一直在台灣，不會突然消失，粉絲有在穩定成長。還有最近紅起來的吃播YouTuber「小熙」，在台灣的時候不小心弄丟手機，回去原店家發現老闆為了等失主回來延長營業，讓她大讚台灣人善良，該影片在網路上獲得不小關注。

其中呼聲最高的是先前神隱的YouTuber「芒果」，「芒果一定要推爆的！」、「芒果讚」、「芒果要復出了」、「芒果屌打」、「芒果一定香的...之前不曉得為什麼消失」、「我只服芒果」。第二名則是由「韓國女生Judy」拿下，雖然目前已經回到韓國，不過仍有不少死忠粉絲支持，第三名則是百萬網紅「韓勾ㄟ金針菇」，網友表示「我覺得金針菇厲害的地方在於她給人的親切感 然後影片也蠻有趣的」、「看YouTuber還是喜歡選聰明有趣的，金+1」、「金針菇意外的耐看，看久就蠻可愛的」，憑藉優秀的幽默感和影片內容獲得大眾喜愛。