必勝客Pasta Hut「紙包低碳餐」不只有香嫩肉品，搭配地瓜等蔬菜讓上班族吃起來無負擔。（必勝客提供）

現代人注重體態與健康，低卡健康餐盒成為許多上班族選擇之一，調整碳水化合物攝取來減少身體負擔蔚為風潮。必勝客Pasta Hut抓住商機，打趣推「天菜養成計畫」開賣三款紙包低碳餐，包含「炙烤起司嫩雞」、「炙烤起司松阪豬」、「炙烤起司雙拼」，知名Youtuber營養師Ricky也開箱試吃，大讚「太驚豔！」他更進一步分析，紙包低碳餐三種口味不但碳水化合物含量低於60g，熱量也都低於600大卡，非常適合減脂時期享用。

上班族工作繁忙，午餐想要吃得健康又美味，但市場上健康餐盒大多清淡。必勝客Pasta Hut「紙包低碳餐」採用獨家紙包封烤技術，以212°C高溫逼出料理香氣、鎖住食材精華，誘人炙燒烤痕的鮮嫩雞胸與彈牙松阪豬，不僅肉汁飽滿，交疊濃郁帕馬森起司，口感更豐富，搭配香甜地瓜及黃金玉米筍、青綠花椰菜、鮮嫩紅椒等蔬菜，訴求美味又無負擔。

必勝客Pasta Hut紙包低碳餐三款美味，即起於全台180家門市上市，「炙烤起司嫩雞餐」優惠價239元、「炙烤起司松阪豬餐」及「炙烤起司雙拼餐」優惠價269元。此外，這次也特別針對PK雙饗卡APP會員加碼祭出獨享優惠，即起至6月27日透過APP購買任一口味「紙包低碳餐」，只要加價1元就能獲得「原萃綠茶」。