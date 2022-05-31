根據路透社所做的調查，高漲的房價和不斷攀升的抵押貸款利率讓更多想買房的人望之卻步，今年美國火熱的房價通膨估將較目前大跌一半，降至10%，並在未來兩年進一步放緩。

由於借貸成本幾乎是零，以及已經有房的人急於尋找更大的空間，自新冠疫情爆發以來，美國的平均房價已經飆漲逾三分之一。然而這個意外的房市榮景正在逐漸消退。

自3月以來，聯準會已累計升息75個基點，且今明兩年也料將再進一步升息，帶動主要的30年期固定抵押貸款利率在4月突破5%大關，創下十多年來新高。

根據這份自5月10日至30日對28位房地產分析師所做的調查，今年標普Case/Shiller全美平均房價指數估將上漲10.3%，漲幅只剩今年截至2月房價漲幅（約20%，創下2001年以來新高）的一半。

諮詢公司Hunter Housing Economics負責人Brad Hunter表示，房價的上漲一直很驚人，我們確實預期未來將大幅放緩，尤其是在抵押貸款利率幾乎翻倍之後。年輕的家庭已經難以找到他們負擔得起的獨棟房屋，而抵押貸款利率升高只會使這個問題更加惡化。

根據最新的預測調查，分析師預期美國明年房價漲幅可能進一步縮小至4.4%，到2024年再放緩至3.9%，低於3月調查所預估的上漲5.0%和4.1%，但只有少數受訪者預期美國房價將在明年或2024年下跌。

與澳洲和紐西蘭等其他市場相比，美國的房市前景相對樂觀。分析師預期其他國家的房價在呈現指數型飆漲後，未來三年將溫和下跌。

分析師所預期的美國今年房價漲幅遠超出路透社另一項調查中的通膨和薪資增長預測，這表示短期內買房的負擔能力不太可能改善，尤其是對於首購族而言。近9成的受訪分析師表示，首購族的負擔能力將惡化或顯著惡化，只有3位分析師認為會改善。

隨著消費者通膨處於約40年高點，美國的利率和30年期抵押貸款利率也不斷攀升，房市活動已經大幅放緩。Windermere Real Estate首席經濟學家Matthew Gardner表示，千禧世代在成年後沒有見過30年期抵押貸款利率在5%以上超過一個月，升息的影響將導致銷售和新房開工率下滑，然後房價漲幅將放緩。

占總銷售約9成的成屋銷售在4月跌至561萬戶，創下近兩年新低 ，預計到明年第二季將進一步跌至534萬戶。