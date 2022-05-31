多數情侶分手以後就不再聯繫，消散的愛情就如同是變了味的茶水一樣，心也隨著茶水涼掉了。不過運勢命理網站「靈匣網」指出，生肖蛇、馬、兔、豬、羊喜歡跟前任糾纏不清，在分手以後不會真正的斷開。

▍生肖蛇

屬蛇人平常話不多，看起來有些不近人情，十分高冷，但實際上內心火熱，把感情看得很重要，也是自己一生想要堅守的東西。他們跟另一半分手以後，不會立馬就忘掉，有的甚至一輩子都不會忘。只要想起以前兩人一起經歷的一些事情，心中依然會泛起漣漪，久久不能平復。

▍生肖馬

屬馬人性格比較直爽，做事乾脆俐落。唯有遇到感情問題時就變得唯唯諾諾，下不了決心。假如他們跟自己喜歡的人分手了，並不會刪除對方的聯絡方式，心中還會時不時掛念著，有的可能還等著對方回頭，重歸於好。而且他們總喜歡把前任跟現任拿來作比較，把前任的好一直掛在嘴邊。

▍生肖兔

屬兔人其實是一個心思縝密，特別注重細節的人，凡事都要求完美，容不得半點瑕疵。可是在感情方面，卻做的並不到位，常常惹另一半很不開心。他們在感情方面不夠果斷，總是跟前任斷不乾淨，保持著一定的聯繫，還給自己找一大堆藉口。即使已經有了現任，也很難從前面一段感情中走出來。

▍生肖豬

屬豬人性格溫和，心地善良，不愛計較，凡事都往好的方面去想。對於自己曾經喜歡過的人，更是不那麼容易忘記，畢竟自己全心全意的愛過了，怎能一下就將這個人從記憶裡面刪除呢。在他們的觀念裡，即使不能在一起，也可以成為很好的朋友，大家相互照應，時不時的聯繫。

▍生肖羊

屬羊人心腸很軟，在感情當中總是付出的一方，跟對方談戀愛的時候，總是仔細的關心和照顧著對方，雖然有些辛苦，但是心裡很甜。可如果兩個人分手了，心裡一下子是不能接受的。他們是真心捨不得放下這段感情，總是跟前任糾纏不清，保持著一定聯繫，有時也希望前任能夠回頭。