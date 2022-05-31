裕隆日產代理引進的NISSAN ALTIMA自上市以來，以時尚外觀與豐富的安全配備，廣受消費者支持與好評。此車是品牌首款採用可變壓縮比2.0升VC-Turbo引擎車型，同時兼具爆發力與耐力，能帶給車主絕佳駕馭感受。全新2022年式NISSAN ALTIMA自明（6月1日）起預售開跑，預售價134.9萬元，不僅升級ProPILOT智駕輔助系統，並配備RR-AEB後方防追撞緊急煞車系統，全面升級行車安全配備，外觀更推出與GT-R 50周年限定車款相同顏色的「極光藍」。

裕隆日產表示，首度導入的「ProPILOT智駕輔助系統」，提供LEVEL 2半自動駕駛功能，融合「ICC智慧型定速系統」及「LKA車道維持輔助系统」兩大NIM智行科技，一鍵開啟操作，在0-144km/h的速度範圍內隨時跟停，並於直行與轉向時保持置中（LKA車道維持輔助系統於車速達70km/h以上時作動），減輕駕駛在長時間駕駛時的疲勞程度。至於NISSAN品牌首次搭載的「RR-AEB後方防追撞緊急煞車系統」，於倒車時會以先警示聲提醒，若駕駛仍無採取剎車動作，系統即會強制介入煞車，有效減少倒車時的追撞與行人碰撞事故。

全新2022年式NISSAN ALTIMA卓越旗艦版預售價134.9萬元（舊換新129.9萬元），首批到港200台開放搶購，採多退少不補，預售期間下訂再享2萬配件金早鳥優惠。由於今年品牌受到全球缺料影響，全新2022年式NISSAN ALTIMA供車數量有限，新車預計10月到港，將依車主下訂時間依序安排交車。