美國總統拜登日前參訪日本時正式宣布啟動印太經濟架構（IPEF），初始成員包括南韓、日本、新加坡、印度及東南亞國家，共13個國家，然而此協議並未納入大陸，引發前馬來西亞總理Mahathir Mohamad批評，印太經濟架構有政治性，就是在對大陸施壓，如果單純討論經濟，絕對不會忽略世界第二大經濟體。

日經亞洲評論報導，根據美方說法，印太經濟架構是為了深化美國與印太經濟夥伴的合作關係，彼此將在供應鏈、清潔能源、反腐敗及數位經濟等領域的保持密切互動，不過相較於傳統的貿易協定，印太經濟架構的組織較為鬆散。

不過，Mahathir Mohamad認為，印太架構排除大陸此舉就是在施壓，「當一個排除大陸的集團出現，那麼它就是政治性的，而不是跟經濟有關，這對集團來說是非常錯誤的態度。」

Mahathir Mohamad建議，如果美國想真誠的促進印太地區的成長與繁榮，就應該把大陸放進去，「大陸是一個貿易國，你需要來自大陸的商品，你會在那找到市場，但你為什麼要排除大陸呢？」

Mahathir Mohamad表示，任何排除世界第二大經濟體（大陸）的貿易聯盟，都違背加強印太地區多邊貿易合作的目的，「美國對大陸實施制裁，並建議其他人不要與大陸進行貿易，但大陸沒有對美國制裁，也沒有採取非常好戰的行動。」

印太經濟架構的13個創始會員國是美國、日本、印度、南韓、澳洲、紐西蘭、越南、菲律賓、泰國、印尼、新加坡、馬來西亞，以及汶萊。