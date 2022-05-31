臺大醫院全力協助兒童及青少年施打新冠疫苗。圖台大提供

臺大醫院全力協助兒童及青少年施打新冠疫苗。圖台大提供

本土疫情持續處於高原期，但兒童染疫後重症個案越來越多，台大醫院表示，為協助家長儘速完成疫苗接種，端午連假期間也不休息，自5月30日至6月4日，在台大東址大廳特別加開上、下午各1400名、一天共2800名的疫苗門診，提供兒童與青少年接種。（包含兒童2000名、青少年800名）

台大醫院表示，由於許多小朋友對於打針都有恐懼感，甚至會發生哭鬧抗拒的情形，台大在5月30日至6月4日於東址大廳施打兒童新冠疫苗期間，特別邀請紅鼻子法國創意總監Luc Ducros與紅鼻子醫生們到場安撫小朋友，以表演音樂及與小朋友互動的方式，打造溫馨友善的疫苗施打環境，吸引與分散小朋友的注意力，並贈送兒童疫苗貼紙，透過轉移小朋友的恐懼感，順利接受疫苗施打，期能藉此提升兒童與青少年的保護力，避免重症的機率。

台大醫院表示，面對嚴峻的新冠肺炎疫情，小朋友施打新冠疫苗，及早提升疫苗覆蓋率，增加群體免疫保護力，不但保護了小朋友，同時也是保護自己及保護家人最好的方式。

台大醫院除了在端午連假期間於醫院內進行兒童新冠疫苗的施打，上週六日也已經協助鄰近小學如國語實小、東門國小以及市大附小等學校及附設幼稚園施打疫苗；5月31日前往北一女中、6月2日前往建國中學協助青少年施打BNT追加劑疫苗，全力守護臺灣兒童及青少年的健康。