足球巨星梅西（Lionel Messi）去年12月在家鄉阿根廷感染新冠肺炎，自曝在康復之後曾受到後遺症影響。梅西本周告訴阿根廷媒體TyC Sports說：「其實這個病給我的傷害很大，我的症狀和大多數人一樣，頻繁咳嗽、喉嚨痠痛、發燒，但它給我留下後遺症，特別是肺部受到很多影響，讓我不能訓練。」

根據梅西描述，因為肺部受損，他康復之後的1個半月幾乎無法跑步。他在1月23日回歸球場（法甲巴黎聖日爾曼），「我本來想說假期結束了，我要打起精神開始新的一年，結果我染上了COVID-19。」梅西打過3劑疫苗，染病之後症狀很快緩解，他為此錯過3場比賽（法甲2場）。梅西認為是急著回歸才讓後遺症惡化，「我應該要晚一點回來，但我忍不住，我很想要跑步和訓練，結果情況變得更糟。」

阿根廷至今累積923萬確診病例，超過12萬人死亡。梅西傳出染病的時候，憤怒的球迷一度懷疑他是被耶誕派對的DJ帕拉西歐（Fernando Palacio）傳染，辱罵帕拉西歐是「殺人兇手」「刺客」，揚言要宰了他，最後逼得帕拉西歐公開陰性證明。

足壇另一位巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）在2020年10月確診新冠肺炎，他當時還在義甲，可能是被隊上的員工傳染。C羅沒有症狀，他當時是世界上身價最高的染疫運動員。