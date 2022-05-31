金門開瑄國小設計理念得獎。（圖／廣達文教基金會提供）

第三屆「廣達游智盃創意程式競賽」突破疫情障礙，首次將大型實體競賽改為線上舉辦，隨著今天下午競賽結果公布，也為這一屆長達近半年的賽程，畫上圓滿句點。這個針對國小學生科技教育所舉辦的競賽，自開辦以來，連續三年都受疫情干擾，第二屆非常幸運的，在疫情爆發之際，於苗栗巨蛋體育館盛大舉辦完成。但今年疫情急轉，染疫人數居高不下，於是參賽學生的學校與家長，紛紛向主辦單位廣達文教基金會詢問賽事是否停辦或延辦。

經多方考量，並落實科技教育精神，這一屆總決賽改採線上舉行，廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，這項競賽不同於單純的程式設計，是國內目前唯一採取「機電整合」設計思考的競賽，激發的不只是創意，還有時間的掌握，多半需在實體環境並受監考下比較容易公正進行，改走虛實呈現的線上實作競賽，務必做到公平、公正、公開原則。於是，決賽選手身分如何確認？是否製作選手背號背心？競賽指定教具包如何同步送達？以及線上競賽前模擬錄影與監測等，這些事務都讓工作同仁絞盡腦汁。

本屆決賽，以聯合國永續發展目標SDGS的「健康與福祉」為主題，主辦單位特別找了一位高齡阿嬤拍攝競賽試題，阿嬤說出高齡者普遍面臨的困境與問題，接下來由參與決賽的孩子們為高齡者設計貼心的裝置。從評審決審出來的獲獎作品，看到小學生的創意設計，包括在疫情下方便老人運動的裝置、克服帕金森氏症的多功能智能機、防撞防跌的安全智慧手杖、解決行動不便的循跡感測器、提醒定時吃藥及用藥安全裝置等，這些經常發生在老人身上的困擾，小朋友卻能發揮他們的想像，並實作設計出可解決的工具，充分展現小學生大智慧。

雖受到疫情影響，本屆報名參賽隊伍持續增長，共計858隊，參與競賽學生數達1716人。決賽時，多組學生因夥伴染疫而一個人獨自完賽，獲獎作品中，由台北市大佳與仁愛國小共組的「睿不可當」隊，就是由大佳國小郭宥睿同學一人全程應戰。坐在電腦前監測的監考官吳亦婕說，郭同學從線上點名開始就展現不疾不徐的氣質，一人專注坐在鏡頭前，仔細思考題目，進行程式撰寫、電子裝置連結、模型製作、海報撰寫，最終打造出一個能夠提醒奶奶定時吃藥且不會吃錯藥的藥物盒子，而對時間掌握能力更是驚人，於競賽結束前半小時就完成作品。

徐繪珈說，舉辦「廣達游智盃創意程式競賽」的目的，是讓小學生思考及關注周遭不同族群，並動用手腦為生活設計出貼心實用的工具，競賽主體是「廣達游於智」計畫，透過計畫在小學校園的推動，期許幫助孩子在面對問題時，具備思考解決問題的能力。