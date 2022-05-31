沈玉琳演講荒謬大師風格，也笑自己很討人厭。（台北海大提供）

台北海大國合處長林威克稱讚沈玉琳幽默有趣。（台北海大提供）

沈玉琳日前受邀擔任台北海洋科技大學（簡稱台北海大）名人講座講師，被台下同學問及「潘若迪是不是真的和老保母泡澡」？他認證：「這謎團經過我證實，就是有的啦齁！」

問到潘若迪再三否認的泡澡傳聞，沈玉琳說因潘若迪瞎掰他「拉」在潘家白沙發上，嚇到潘女兒，才讓他怒了，爆笑說「你惹到我了，所以我才把隱藏在心中很多年的秘密－老保母泡澡事件，就在《康熙來了》磅磅磅講出來了，這個事情迅速擴散嘛，全台灣齁，只要你講『老保母』，他一定講『潘若迪』。」

沈玉琳爆料，潘若迪保母大潘兩歲，又都喜歡黃梅調，偶爾對唱，「久了就唱出感情來了」，又搞笑說，一次潘到公園運動完，回家剛好保母正在幫潘女兒洗澡…「這謎團經過我證實，就是有的啦齁！」

沈玉琳講話常讓人覺得誇張荒謬，但開講不忘以自己故事「勵志」同學，自爆曾拍戲因演不出「衰臉」遭導演打槍挨罵：「表情０，你就是爛演員，就是失敗的演員，你不適合走這一行」，沈玉琳自知演技難救，見當下導演詮釋多種衰臉表情給他看，還告訴他觀眾喜歡看表面皮相，他反而覺得有收穫「我豁然開朗喔原來是這樣」。

他還舉演藝圈新人上綜藝的例子，「有個新人看我這樣，對我說『你們都講得好誇張』」，認為沈玉琳太浮誇，但沈玉琳鼓勵台北海大同學不管什麼科系，只要是新人出社會，也都要有亮點，「我就告訴他，『你怎麼辦啦，你看播就知道自己會被剪光，因為我聽不到你講哪句有亮點』，果不其然。」他說，即便老師傅，平常打拳只稍微打一下，「但真的要跟人家打架的時候，架式要擺開來，打出職業感」。

台北海洋科技大學去年招生突破7成，擁有樂活民生、創新設計、海洋事業等三大學院，還有寵物系、銀髮系、健照社工系、數遊、海洋運動休閒系等14個熱門科系，阿基師、5566團員小刀、唐從聖、GINO等人陸續到校開講。

負責邀請沈玉琳講座的台北海大國際暨校際合作處處長林威克盛讚荒謬大師，「我們台北海大校園氛圍年輕活潑，這次沈玉琳開講，我在台下聽，同學很有共感，感受到他每一句話都很認真演出，都有含意，對學生很有啟發，超級感謝他！」