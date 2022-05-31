新竹市1對情侶因感情問題發生口角，劉姓男子竟爆怒2度將舉起女友重摔在彈簧床上，對方一開始僅因頭部撞到牆流血，後來2人再度發生口角，劉男出手用力推了女友，導致對方頭部重擊地面，因顱内及腦幹出血不治死亡。新竹地院依傷害致人於死罪，處劉男有期徒刑8年6月。

據判決書指出，新竹1名劉姓男子與小希（化名）互為男女朋友，2人於110年11月一同飲酒聊天，劉男因不滿女友酒後提及先前感情問題而發生口角，一怒下便將人抱起，重重的摔落在彈簧床上，導致小希撞到床側面牆壁後，頭部流血，劉男要求小希去盥洗後，自己擦掉小希滴落在客廳之血跡；過沒多久2人又開始吵架，劉男無視小希頭部傷勢，再次以雙手抱起小希重摔在臥室床上，導致小希頭部持續流血。

事後劉男為了獲小希的原諒，到超商購買威士忌酒及義大利麵給小希食用，沒想到2人又再度吵了起來，劉男用雙手全力推擊小希，致對方頭部後腦杓重擊地面，當場血流不止陷入昏迷，劉男見小希傷勢嚴重，打電話聯繫表姊求救，表姊到場後，緊急撥打119將小希送醫救治，但小希仍因顱内出血、腦幹出血不治身亡。

劉男在警方偵訊時，僅稱2人因喝一點小酒爭吵打鬧，小希自己撞到頭，並無提及他將小希2度重摔在床上，一直到小希去世後，劉男才坦承有對小希做出重摔、重推等行為，但新竹地方檢察署檢察官業已查悉劉男犯罪嫌疑，雖劉男坦承犯罪，但難認符合刑法第62條自首得減輕其刑之規定。

故新竹地院法官認定，劉男與小希為男女朋友關係，劉男明知自己體型較小希壯碩許多，2人還因細故發生口角及肢體衝突，劉男將小希舉起後重摔至彈簧床上，還無視小希頭部受傷，以雙手重推小希，導致小希跌倒後腦撞擊地面，最後因顱内出血、腦幹出血不治死亡，劉男被依傷害致人於死罪，處有期徒刑8年6月，全案仍可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！