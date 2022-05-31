韓國股市目前在1年半新低點位置游走，大概是在2680點附近。同時，韓國企業也為自家股價太低叫屈，紛紛祭出庫藏庫計畫，希望能大幅拉抬自己的股價。

分析師認為，俄烏大戰沒有結束跡象，通膨加上原物料大漲，還有聯準會預期大幅升息漣漪效應，利空消息不斷情況下，韓國股市在2022年應該很難看見大漲。不過，韓企卻想在此時大舉買進自己被低估的股票。

韓國第4大財閥LG在27日董事會之後，決定最晚在2024年底之前，將實施總價5000億韓元，約4.04億美元庫藏股計畫。同時，在考慮必要的資本支出後，也將返還股東多餘資金，也就是股東可望拿到更多股息。

eBEST證券對LG的庫藏股計畫樂觀其成，認為是友善股東的行為。LG雖然未說會立刻註銷買回的股票，但明確指出不會在短期內轉售或將換成其它子公司股票。同時，因為韓股最近疲弱，大藥商也加入庫藏股行列。

兩周前，韓國賽特瑞恩（Celltrion）藥廠曾表示，站在穩定股價以及提高股東價值角度來看，將在8月中旬之前，買回約712.5億韓元，自家50萬股的股票。Celltrion從2022年迄今，已實施過3次庫藏股計畫。據悉，賽特瑞恩已決定2022年將買回156萬股，總價2500億韓元自家股票。

根據韓國政府統計，5月份三星電子有28名公司高層買入約6.3億股三星電子股票，總價在42.5億韓元。另外，韓國DGB大邱銀行日前也表示，公司的執行長也買進自家控股公司DGB金融集團6,500股普通股，持股也增至1.7萬股。

在韓國大公司最近都有跡象拉抬自家股價情況下，當地排名前5大的集團，三星、現代汽車、SK、LG以及樂天，也陸續公布在未來3到5年期間，一共投資1,084.6兆韓元各自的營運計劃。