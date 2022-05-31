今年受疫情影響，臺灣信眾無法到漳州白礁慈濟祖宮謁祖祭拜。為滿足信眾向祖廟祭拜祈福的願望，同時恭祝保生大帝得道飛昇986週年，紀念保生大帝一生懸壺濟世、慈悲為懷，恩澤四海，白礁慈濟祖宮聯合台南學甲慈濟宮於5月31日共同舉辦「2022海峽兩岸（白礁）保生大帝雲謁祖數字文化交流活動」利用視頻連線讓現場信眾能向白礁慈濟祖宮保生大帝進行朝拜、祈福。

白礁慈濟祖宮祭典現場。(圖／太陽星網路科技公司提供)

白礁慈濟祖宮常務委員王賢清致詞提到「保生大帝扶危濟弱、治病救人的精神，受到兩岸人民虔誠的膜拜，聚集兩岸民眾共同的情感，成為了海峽兩岸民間信仰交流一座堅實的橋樑。」台南學甲慈濟宮王文宗董事長則表示「透過交流活動，一同慶祝及弘揚保生大帝的精神，共同祈福疫情早日結束，信眾們都能平安健康，台南學甲慈濟宮是由白礁慈濟祖宮最早分靈到臺灣的宮廟，與白礁慈濟祖宮保持著緊密的聯繫，在此也祝大陸白礁慈濟祖宮與學甲慈濟宮友誼永駐。」

台南學甲慈濟宮民眾熱情參與雲抽籤及解籤活動。(圖／太陽星網路科技公司提供)

「雲謁祖」活動為讓更多民眾在臺灣能通過線上視訊的方式，向白礁慈濟祖宮保生大帝謁祖祈福，預計將進行為期一個月的「雲抽籤」活動，籤詩內容來自於白礁慈濟祖宮祖廟藥籤，讓保生大帝行醫救濟內容可以幫助更多信眾。

保生大帝在臺灣是僅次於媽祖的第二大民間信仰，分靈廟多達數百座，有信眾數百萬人。本次運用「雲抽籤」形式將保生大帝慈濟愛民的精神宣傳，進而增進兩岸信仰文化交流。