現在正值春茶收成季，不少茶農把握黃金銷售期促銷，新北市三峽、坪林等產茶重鎮近期也舉辦各類活動，推廣茶農銷路。不過，三峽「小暗坑火金姑茶」受疫情重創，從去年起茶價暴跌，從一斤150元跌至70元。負責推廣的安坑里長李秋維表示，火金姑茶與其他茶種呈現兩樣情，收購茶菁業者以量多原因壓低價格，農友損失慘重，今年乾脆將大量茶樹砍掉，放棄耕作。

新北市三峽區安坑里以盛產青心柑種茶聞名，當地茶農為，營造無汙染種植環境，打造有機栽種的自有品牌「火金姑茶」，由於採取全有機栽種模式，地方茶農也常與市府、農會推動小旅行活動，營造有機食農教育環境，也藉此吸引許多觀光客來買茶，但受疫情影響，不僅遊客參觀收入減少，連帶茶葉價格也受重創。

李秋維表示，火金姑茶往年每月都會吸引數團遊客參觀，未料疫情爆發後，團客減少，農友收入已經砍半，原本想說茶葉狀況不差，可以賣好價錢，但收購茶菁的製茶廠卻以銷路不佳理由，大砍茶葉收購價，一斤70、80元的價格，農友根本無法維生。

李秋維說，雖然現在價格有稍微回升，但仍未回歸到基本價，許多農友見狀只好將部份茶樹砍掉，減少耕作面積，或是乾脆放棄有機栽種，降低成本。

三峽農會指出，受疫情影響，去年製茶廠所生產的茶葉因銷售客群急遽縮減，相對而言生產數量下降、茶樹一樣不斷生長並採收，使得市場茶葉供需不平衡失調下，茶菁價格下跌崩盤，目前多數茶農都有面臨茶青價下跌的問題，但因火金姑茶採有機栽種，銷售族群較單一，因此跌幅較嚴重，目前已向農友採購2000斤茶葉，並介入拓增其銷售渠道，解決困境。