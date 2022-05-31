鋒面帶來豐沛的雨水，「水晶蘭」現身大雪山國家森林遊樂區。（東勢林管處提供）

近日鋒面為大雪山國家森林遊樂區帶來豐沛的雨水，43K小神木步道、35K稍來步道等多條步道旁，眼尖遊客發現不少晶瑩剔透的水晶蘭，從地面腐朽的落葉堆或枯木旁竄出，有雪白透亮的「阿里山水晶蘭」，還有略帶粉色的「水晶蘭」，模樣靈動可愛、十分迷人。

林務局東勢林管處表示，「水晶蘭」其實不是蘭花，而是一種腐生性植物，由於沒有葉綠素，全株白色或稍帶粉紅色，根部有菌類共生以便從腐植質中吸收養分，生長於海拔1500至2500公尺，陰涼潮濕的森林底層。

台灣共可看到兩種水晶蘭，潔白透明的「阿里山水晶蘭」、白中帶粉色的「水晶蘭」，在大雪山都可以看到。每年3月到7月為水晶蘭花期，其花朵呈鐘形，微微下垂，潔白透明的身影如同小精靈在森林底層的枯葉處漫舞。

林務局東勢林管處提醒大家，由於水晶蘭體積小，隱藏在林下樹叢間，請遊客放慢腳步仔細找尋，免得錯過；由於水晶蘭植株十分嬌弱，稍有不慎便可能被誤踩而喪失生機，提醒前來踏青遊玩的民眾一定要小心，進而共同維護、愛惜水晶蘭美景及資源。