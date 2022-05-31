徐大鈞國中班導翻著畢業紀念冊，眼神流露著不捨及悲傷。（李奇叡攝）

帶了徐大鈞三年的國中班導莊靖芬。（李奇叡攝）

高雄空軍官校今（31）日上午發生AT-3教練機墜機意外，機上23歲飛官徐大鈞少尉殉職。徐大鈞國中班導表示，聽到校長通知時，還以為是徐要回學校找她，沒想到最後得到的卻是一場噩耗，讓她相當悲傷。

徐大鈞老家位於新北市新店區，國中就讀新店區文山國中。帶了他三年的國中班導莊靖芬表示，徐個性活潑，想法獨特，徐曾經和班上同學一同參加英文歌劇比賽，都會提供自己的意見，和她還有班上同學一同討論。

班導說，徐大鈞父親是導演，在家中都會帶著小孩做些實驗，實驗過程中寶特瓶曾不慎爆炸，但徐反而相當開心，和她告知「實驗成功了」，讓她認定徐大鈞具備冒險犯難的精神，且很有自己的想法，不會隨波逐流。

班導指出，徐大鈞和班上同學感情非常好，常常跟同學玩在一起，可以說是班上的開心果，今天聽到校長通知，還以為徐是要衣錦還鄉，直到她開心地到圖書館詢問「小孩在哪裡」，才得知噩耗，讓她錯愕且難過。