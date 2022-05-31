中國宋慶齡基金會成立40周年紀念大會31日在北京舉行，大陸國家主席習近平發布賀信，表示希望中國宋慶齡基金會秉承宋慶齡先生「永遠和黨在一起」的信念，踐行「和平‧統一‧未來」宗旨，把握時代主題，發揮特色優勢，深化對外民間友好合作，致力於推動祖國和平統一，助力青少年成長成才，發展公益慈善事業，為促進海內外中華兒女大團結、實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大的貢獻。

習近平指出，40年來在黨的堅強領導下，中國宋慶齡基金會繼承發揚宋慶齡先生的崇高精神，在增進國際友好、拓展海峽兩岸暨港澳交流、發展青少年事業等方面發揮了重要作用。

中國宋慶齡基金會成立於1982年，是中國共產黨領導下的人民團體。40年來，基金會以「和平‧統一‧未來」為宗旨，為促進中外民間友好、推動海峽兩岸暨港澳交流、發展青少年事業等。

中國宋慶齡基金會成立40周年紀念大會由全國政協主席汪洋出席並講話。他表示習近平賀信充分肯定中國宋慶齡基金會成立40年來取得的成績，對基金會在新時代擔負的使命任務提出明確要求，體現了黨中央對基金會工作的高度重視和殷切期望，為新時代基金會事業發展指明了前進方向。

汪洋並表示，中國宋慶齡基金會應更好成為拓展民間外交的重要平台、推動祖國和平統一的重要橋樑、發展青少年事業的重要力量、促進公益慈善事業的重要團體。要不斷加強基金會自身建設，堅持依法依章程開展工作，堅持開門辦會，提高理事會制度化規範化水準，抓好理事、志願者、機關幹部三支隊伍建設，努力把工作越做越好。