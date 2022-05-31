國民黨台北市長參選人蔣萬安日前說「雙城論壇」的舉辦前提，就是中共不再擾台，對台灣釋出善意，地位要對等。對此，新黨今天怒發聲明，認為蔣萬安這種立場與民進黨一致，若不即刻改進態度，就絕不支持蔣萬安。

新黨指出，2019年6月、2022年1月、2022年1月，都可以看到民進黨籍的台北市議員以共機擾台等各種理由，呼籲停辦台北上海雙城論壇。民進黨人用這種理由提出這種訴求，一點都不會感到意外，但國民黨的要角也呼應這種主張，就讓人感到匪夷所思了。

新黨表示，且不說所謂的「共機擾台」，是否真的是針對台灣，還是其實根本就是針對近年來頻頻在南海軍演的美國，新黨還想請問蔣萬安，你認為兩岸和平與溝通交流重不重要？在兩岸關係已偏緊張的前提之下，停辦雙城論壇，是更有助於兩岸的溝通與和平的維繫，還是更有害呢？

新黨強調，誰願意承諾選上台北市長之後，破除萬難也要舉辦雙城論壇，就將成為新黨考慮優先支持的對象。發表聲明，只是新黨第一步，新黨會追踪到底，並再給蔣萬安一次機會說清楚。國民黨中央也必須表態，這個議題，沒有模糊，也沒有妥協的空間。