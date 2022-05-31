5月11日起，網路瘋傳一段視頻：一對住在上海的年輕夫婦，被一群警察圍住強拉他們去隔離，男子不從，警察威脅：「如果你拒絕被轉運，將會受到治安處罰。處罰以後，要影響你的三代。」不料男子卻說：「這是我們最後一代！」

一段反映上海人因為封城而對未來絕望的視訊對話，挑起許多人的情緒，同時也反映出大陸年輕一代「不婚不育」的心態。

美國《華爾街日報》最近也發現，由於疫情的衝擊，年輕大陸人不婚不育的情形更嚴重；許多人在圍城中只想著「潤（run）學」，要如何逃離封城的困境，至於結婚和生育，在人生規畫中的排名就進一步往後拖。

「我們是最後一代」的想法並非個案，在中國大陸已經成為一種新常態，首先打擊到結婚的意願，接著又打擊到生育下一代的意願。

根據中國官方統計，2020、2021連續兩年，中國結婚人數和出生人數雙雙屢新低。

台灣的情況比大陸更慘，不但2020、2021連續兩年結婚和出生人數雙雙創新低，而且自2020年起連續兩年人口呈現負成長，也就是死亡總人數高於出生總人數。

而且，2021年，美國中情局發表的全球總合生育率預測報告，其中台灣的生育率竟然在全球227個國家和地區中排名倒數第一，生育率只有1.07，也就是一位台灣婦女一生只生1.07個小孩。

疫情下台灣結婚人數減少有一個原因就是：異國婚姻因為各國防疫限制而更加困難，根據內政部統計，2020年台灣異國婚姻登記率減少1.1萬人、跌幅50.1%，2021年再減2千人、跌幅22.8％。

最近兒童染疫死亡，孕婦染疫母子雙亡新聞頻傳，再加上經濟大環境欠佳，也讓不少年輕夫婦打消生育的想法。