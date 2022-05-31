台南市南化區北寮社區舉辦端午包粽活動，區長徐全立（中）也去體驗包粽子。（劉秀芬攝）

台南市南化區南化社區舉辦端午包粽活動，婆婆媽媽採速戰速決方式避免群聚。（南化社區提供／劉秀芬台南傳真）

去年受限於疫情，台南市南化區南化社區、北寮社區都取消端午包粽活動，今年社區提早規畫，南化社區採分組分流包粽，北寮社區只請志工20人左右包粽，婆婆媽媽閒聊之間比手速，兩三個小時就把上千顆粽子包好，南化區長許全立也到場湊熱鬧包粽子，慰問志工辛勞。

台南南化區盛產木瓜，跟台南山區許多鄉鎮一樣，也以木瓜粽聞名。北寮社區發展協會31日舉辦包粽活動，邀請社區志工來幫忙，協會前理事長林金倉昨日即備好料，由里長李坤童提供自家種的木瓜削絲，志工們一早把香菇、豬肉拌炒，大家一起包粽，84歲的廖胡迎阿嬤手腳俐落，不輸其他70多歲的志工。

林金倉表示，社區的木瓜粽很有名，有次在市集上，副總統賴清德吃了讚不絕口。南化社區志工表示，每個社區木瓜絲與糯米比例各有不同，有的木瓜絲多、有的少，味道很特別，木瓜酵素也有助消化。

南化里長余俊輝表示，今年採分組包粽方式，每組5人，農會家政班也來幫忙，有的志工5點多就到會場幫忙，不到8點就包好、煮好，把粽子帶走發送，把場地空給下一組志工。

南化社區今年大約包了1000多顆粽子，除了送農會員工、清潔隊，也分送給區裡獨居老人。林金倉表示，北寮社區今年端午粽也大約包了1000多顆，除了分送給志工，也將由里長李坤童與志工一起將粽子分送給獨居長輩與弱勢家庭。