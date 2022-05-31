花蓮豪大雨，山區雨勢加劇，秀林鄉銅門村榕樹翡翠谷旁聯外道路交通中斷。（秀林鄉公所提供）

花蓮午後豪大雨，秀林鄉銅門村榕樹翡翠谷旁聯外道路發生土石崩塌衝至路面，導致銅門村榕樹聯外道路暫時封閉，秀林鄉公所評估現場坍方與雨勢狀況，先出動怪手、小山貓、灑水車清理崩落於路面土石，不過，因該處破碎岩層易造成重複致災，土石仍持續宣洩，若雨勢可稍停，仍預計到明天才能恢復通行。

秀林鄉公所表示，土石宣洩處的銅門榕樹翡翠谷旁聯外道路，公所已積極爭取以及中央與縣府協助下，行政院公共工程委員會已同意補助1400萬，將針對該路段通行安全設置明隧道，在明隧道工程完成前，公所持續於該路段執行預防性清淤作業。

秀林鄉長王玫瑰表示，秀林鄉內產業道路多鄰近山區，每逢豪雨易造成土石崩落與坍方狀況發生，而各村落產業道路多為部落族人重要的聯外道路，因此鄉內各產業道路若出現土石崩落，公所希望以最迅速方式執行搶通作業，讓部落通行。

不料，近日梅雨季節，以致該路段山壁黏土層含水量過高，造成土石鬆落沖積路面，今天上午10時許，降下豪大雨，直到下午雨勢持續擴大，現場又出現土石宣洩，阻斷去路，公所立即封閉現場執行搶通作業，因該處破碎岩層易造成重複致災，若未再次發生豪大雨，預計明天才能恢復通行。