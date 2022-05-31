香港大學將與中國國藥集團中國生物合作，就國藥研發的Omicron變異病毒株新冠不活化疫苗，在港展開臨床試驗，研究疫苗作為加強劑在成年人身上的安全性及免疫反應。

計畫將於西營盤中山紀念公園體育館接種中心進行，目標為招募各900名已接種兩劑或三劑科興或BNT疫苗，而從未確診、無對任何藥物有過敏反應及嚴重長期病患的18歲或以上人士。志願者將分為3組，需分別接種原始病毒株疫苗、北京或武漢生物製品廠生產的Omicron變異病毒株疫苗；每位志願者將在相隔28天期間接受兩劑研究疫苗，其後接受為期一年監察，期間需按時返回中心抽血及檢查。

該團隊表示，該款Omicron變異病毒株疫苗是採用不活化疫苗技術，原理是以殺滅的Omicron變異病毒觸發人體免疫系統的免疫反應，以及對病毒產生記憶，達致針對Omicron病毒的免疫保護。若研究結果證實疫苗安全並能誘發足夠免疫反應，將可考慮作為新一代新冠疫苗，包括作為加強劑。

領導研究的港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅表示，至今全球已有逾5億人感染新冠病毒，死亡人數達600萬人，Omicron變異病毒株對疫情帶來很大挑戰，Omicron病毒株有「免疫逃逸」，故急需第二代吻合Omicron病毒的疫苗。