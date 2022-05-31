嘉義市政府今獲嘉邑城隍廟捐贈860顆住宅用火災警報器，未來將優先為弱勢團體、中低收入戶及老舊木屋、鐵皮房舍安裝，嘉市消防局指出，全市住警器申裝普及率已達80％，少數家戶甚至已安裝2顆以上，會全力朝一戶至少1顆的基礎防護力目標邁進。

嘉義市消防局災害預防科長蕭明智指出，住警器安裝標的以透天住宅為住，每年消防局會以公益彩券盈餘編列100萬元採購2000顆住警器，再加上社會各界捐贈數量，落實執行安裝，像今年1月至今，已有8起住宅火警因住警器發揮預警功能，讓民眾即時逃生、通報。

為方便民眾申請住警器安裝，蕭明智說，愛嘉義APP已建置LINE申請專區，今年消防局也引進台中市作法，開放民眾自行安裝後拍照回傳給消防局，希望民眾申請的住警器能確實安裝，並提醒一般透天厝，應廚房、客廳、樓梯、房間都各自安裝1顆住警器，「整棟只有1顆還不夠」。

今嘉義市長黃敏惠也特別在市務會議前代表市民回贈感謝狀及紀念品，由廟方董事長賴永川及常務董事周茂森、楊嘉南代表受贈。黃敏惠特別感謝賴永川及全體理監事對於嘉市推動住家裝設住警器政策的認同與肯定，廟方具體展現行善不落人後，對弱勢族群更是照顧有加。