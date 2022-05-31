TOYOTA全球首輛純電休旅車bZ4X在台開賣，開放預購短短半天即接下1500張訂單，一大堆車主等著交車，但是現在可以不用等直接租，和運租車搶先將其導入短租門市，每日租金定價8800元，讓顧客可以盡快體驗到TOYOTA純電世代全新車款的獨特魅力。

和運租車表示，首發TOYOTA bZ4X將配置在和運租車台北濱江門市，即日起同步開放網路、電話與臨櫃預約租車，初期計畫將陸續導入10台bZ4X。目前每日租金定價為8800元，但是為了鼓勵推動綠能里程，朝淨零碳排目標邁進，同時，讓顧客能以更無壓力的門檻體驗到新世代車款純電駕馭的美好。

和運租車同時推出優惠租車方案，於和雲行動服務官網預約租車享會員優惠，輸入序號「B21068」再加碼折200元。此外，8月底前租用bZ4X即享首發優惠免收里程費（活動後里程費計費方式按出還車可行駛里程差距，每公里1.6元計價）。