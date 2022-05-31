連兩年政府籌組經貿考察團往訪中東歐三國，開拓當地市場，經濟部今日發布對中東歐國家出口統計，累計今年前4個月，出口金額為13.8億美元，創下歷年同期新高，成長也超過3成，連兩年呈雙位數增長。

國發會主委龔明鑫去年率經貿投資考察團出訪中東歐三國，今年再有跨部會第二團出訪，其他中東歐線上拓銷團更是此起彼落，把當地做為市場開發重點。

過去幾年我出口中東歐一年金額約在20幾億、30幾億美元之間，經濟部國際貿易局統計，今年1到4月出口金額已達13.8億美元，創歷年前4個月新高，成長率31.7％，也是繼2021年28.4％後，續呈雙位數成長。

我國中東歐出口市場主要是波蘭、匈牙利與捷克，這三國就佔了三分之二。主要產品包括電腦零附件、網通產品及腳踏車零附件等，其中我國電腦零附件在匈牙利的進口市佔第3，在捷克居第4位，另外因疫後對智慧穿戴式裝置、交換器及路由器等需求增加，帶動網通產品出口波蘭成長超過4倍，而歐洲低碳交通模式盛行，東歐自行車廠對我國零附件需求也增加。

經濟部表示，政府近期持續組團赴中東歐國家進行經貿考察與對話，並透過簽署多項產業合作MOU，深化彼此經貿連結，貿易局將持續透過實體與線上拓銷團、媒合會及展覽，協助我國廠商拓展出口商機。