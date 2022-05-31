立委楊瓊瓔邀相關單位前往現場會勘。（陳淑娥攝）

台中市神岡區豐洲路960巷53弄與國4高架道路共構，是當地中小型工廠往來豐洲路要道，由於跨越葫蘆墩圳下溪洲支線的路段形成突出束縮段，常發生自撞事故，相關單位31日前往會勘，立委楊瓊瓔及市議員羅永珍爭取200萬元經費加蓋灌溉溝渠，將施作約15公尺長版橋，拉直瓶頸路段，以提供安全用路環境。

立委楊瓊瓔今日上午邀集交通部高公局中區養護工程分局、台中市建設局、水利局、神岡區公所、台中市議員羅永珍服務處、神岡區豐洲里辦公處等單位會勘神岡區豐洲路960巷53弄瓶頸路段。

楊瓊瓔表示，豐洲路960巷53弄與國4高架道路共構，是當地許多中小型機械、工具機等工廠通往國4神岡交流道的便捷要道。她接獲溪州里長王明洲及市議員羅永珍反映，因瓶頸路段及夜間視線不佳，經常發生自撞車禍，認為有迫切改善需求。

市議員羅永珍及豐洲里長王明洲指著傷痕累累的水泥護欄指出，豐洲路960巷53弄瓶頸段雖設置防撞桿，並在護欄劃設黃黑斜紋警示線，仍經常發生汽機車自撞，尤其夜間視線昏暗，更易發生事故，希望能夠儘快改善，減少不必要的自撞意外。

台中市養護工程處山線工程隊隊長陳漢生建議，可透過施作跨越葫蘆墩圳下溪洲支線的版橋，改善突出束縮段，拉直瓶頸路段；改善工程施作長15公尺，寬2公尺版橋，經費約需200萬元，採用以鋼骨與混凝土施作，若經費籌措順利，預計年底前完成改善，提供用路人安全的行車環境。