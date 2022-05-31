屏縣進入校園施打兒童疫苗。(屏縣府提供)

屏東縣政府31日公布新增2960例本土確診個案，5-11歲輝瑞兒童疫苗入校園施打持續第二天，共安排83個國小、2562位學生施打，縣長潘孟安在議會備詢結束後特地趕往校園視察施打情況，並強調，端午節前會完成所有校園施打，至於5歲在私立托幼機構幼童可在12家特約診所依排定時間預約施打。

「要打針會不會很緊張？」潘孟安蹲在孩子旁邊，稱讚學生們非常勇敢，現場還播放卡通，緩解他們害怕情緒。

潘孟安表示，屏東兒童莫德納疫苗已打1萬3000多劑，接下來幾天會持續到各國小校園、公立、準公立、非營利等幼兒園施打輝瑞兒童疫苗。至於5歲就讀私立幼兒園、無學籍幼童，則將由衛生局公告特約醫療院所施打。

希望這2天開放的校園及診所施打兒童疫苗，能夠施打群眾分流，避免大排長龍情形發生，而校園施打部分，若家長無法到場，縣府也會麻煩學校老師陪同，趕在端午連假前，將有意願施打疫苗的孩子們全數施打完畢。

縣府也公布可預約接種輝瑞兒童疫苗的診所，包括博醫診所、李福國耳鼻喉科診所、張俊智診所、尚仁診所、正大聯合診所、宋的祥診所、陳亮銘內科診所、蔡仲凡診所、正輝耳鼻喉科、欣安禾婦兒科診所、大福診所、劉宸麟耳鼻喉科診所。

截至目前，屏縣居家隔離人數3844人，今日解隔2028人；居家照護累計3萬3575人，解除2萬4217人。

醫護人員提醒施打完疫苗的孩童們，最近天氣炎熱，要注意多補充水分，也不要熬夜，如果有胸悶、胸痛等不舒服的症狀，一定要盡快就醫。