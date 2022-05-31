大陸工信部副部長徐曉蘭今（31日）表示，工信部將以推動落實穩經濟一籃子措施為契機，全力提振工業經濟企穩回升，為穩住經濟大盤提供堅實支撐，今聯合有關部門印發通知，正式展開新一輪新能源汽車下鄉活動，後續還將組織家電、綠色建材下鄉等活動，進一步促進大宗商品消費。

大陸財政部、稅務總局今亦發布關於減徵部分乘用車車輛購置稅的通知，對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元（人民幣，下同）的2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅。

徐曉蘭指出，工信部著力擴大投資和消費，加快實施製造業十四五規劃重大工程和專案、重點領域節能降碳重大技術改造項目，引導基礎電信企業適度超前部署5G基站、大數據、工業互聯網等新型基礎設施建設，推進重大外資項目落地實施，力爭早開工、早投產、早見效，形成更多實物工作量。

同時，工信部將充分挖掘汽車消費、資訊消費、綠色消費潛力，培育資訊消費示範城市和示範專案，加快5G、工業互聯網與垂直行業的融合應用。