疫情衝擊經濟，經發局對接中央補助，祭出振興輔導方案。（高市經發局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市第一階段紓困計畫。（高市府提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市31日新增10347名確診個案 ，創有史以來新高。市長陳其邁強調高市進入流行高原期，但病房空床率還有55％，防疫旅館還有80.2％，量能充足。針對專責病房醫護也祭出補貼新政策，醫師、護理師、醫事放射人員、感染管制人員，除了每日中央津貼之外，高市再加千元。

衛生局表示，19歲以下族群確診率下降，但50歲以上、高齡化族群確診比例攀升，「全家」確診的比例也越來越多。長者若確診，請家人協助迅速就醫，降低重症風險。

快篩發放政策，0至6歲中央發放5支，高市加碼2支（幼稚園或里長發放）。65歲以上長者，中央發給每人2支，高市加碼2支。針對原鄉民眾，市府提供每人2支免費快篩。針對防疫、維持生命線的人員，如警察、消防、環保、大眾運輸工具等單位，快篩數量絕對充足、加倍供應。

疫情衝擊經濟，經發局表示，5月份內用銷售額下降30％，整體營收下降11％。經發局為了對接中央36億餐飲補助輔導方案成立專案小組，針對不同店家提供客製化輔導，6月起至9月30日，每天12小時，提供行銷企劃、核銷請款等輔導。有發票的商家最高可補助10萬元，無發票店家最高可補助2萬元。

陳其邁表示，租金、規費都有減免方案。娛樂、房屋、牌照稅、3大地方稅等都有減稅、分期、或退稅等措施。第一階段（5至7月）高市府斥資8.6億元，推出五大紓困措施，解決民生問題。

針對專責病房醫護，高市也祭出補貼新政策，醫師除每日中央津貼1萬元之外，高市再加碼1000元。護理師除每班中央津貼1萬元之外，高市再加碼1000元。醫事放射人員除每月中央津貼1萬元之外，高市再加碼1000元。感染管制人員除每月中央津貼1萬元之外，高市再加碼1000元。