暑假打工季即將到來，北市勞動局近期接到不少電話詢問是否可聘僱僑外生，北市勞動局長陳信瑜呼籲，聘僱僑外生要查驗「居留證」、「學生證」及「工作許可函」，若不慎聘僱到工作許可失效的外國人，依《就業服務法》規定，最高可處75萬元罰鍰。

陳信瑜說明，雇主應檢查學生的「居留證」、「學生證」及「工作許可函」，核對證件上基本資料、居留時間、居留事由、工作許可期限，並拍照存證。

陳信瑜呼籲，聘僱僑外生關鍵在查驗3項證件與注意有無超時工作，若不慎聘僱到工作許可失效的外國人，依《就業服務法》規定將處15萬元至75萬元的高額罰鍰。

北市勞動力重建運用處副處長黃毓銘表示，依《就業服務法》第50條規定，僑外生就學期間，每周最多工作20小時，寒暑假則與一般勞工相同，每周上限40小時。

黃毓銘說明，許多雇主對聘僱僑外生的程序有疑問，依「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」規定，來台入學修習科、系、所課程的外國留學生、僑生或其他華裔學生，入學後即可向勞動力發展署申請工作許可函。

黃毓銘提醒，工作許可函有效期限是六個月，到期需再去申請，雇主可掃描工作許可函上的QR code驗證真偽，並可至勞動部勞動力發展署的 「全國外籍勞工動態查詢系統」，線上查驗學生工作許可。